DOMPIERRE

Marie-Rose Bilodeau



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 8 mai 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Marie-Rose Bilodeau épouse de feu monsieur Raymond Dompierre. Elle était la fille de feu dame Clara Barbeau et de feu monsieur Georges-Albert Bilodeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h 30 à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Réjean Verreault), Claude (Lyne Camiré), Lyse (Alain Thériault), Christian (Élaine Banning), Christiane (Guy Filteau), Lynda (Robert Légaré) et Denis; ses petits-enfants: Mélanie (Sergei), Cynthia, Geneviève (Nicolas), Sébastien, Sandra, Valérie (Jonathan), Claude Junior (Mélissa), Kelly (Jean-Samuel), Carolanne (Mathieu), Roxanne (Mathieu), Qimei (Olivier), Dylan (Azra), Damron (Jessica), Maryon et Mavrick; ainsi que ses 16 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Maurice (Jeanine Lortie), feu Rachel (feu Normand Maltais), feu Georgette (feu Robert Esculier), feu André (feu Denise Parent), feu Émile (Antonine Rouleau), feu Pierrette (feu Roger Laflamme), Jean-Paul (feu Lucille Giguère), Fernand (Rosane Roy) et feu Diane (Denis Duchesneau). Elle était la belle-sœur de feu Alexandre Jr (Evelyne Tremblay), feu André (feu Micheline Gingras), feu Jeannine (feu Jean-Marie Chevalier), feu Rita (feu Fernand Lachance), feu Pierrette (feu Maurice Lantin), feu Monique (feu Gérard Lirette) et feu Mariette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel dévoué de la Résidence Louis XIV ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.