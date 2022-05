LECLERC, Louis



Au CHSLD de St-Anselme, le 1er janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Louis Leclerc, célibataire, fils de feu monsieur Pierre Leclerc et feu madame Marie Dallaire. Il demeurait à St-Gervais Bellechasse. La famille sera présente à l'église de St-Gervais de Bellechasse pour le service religieux.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses sœurs et frères: Béatrice (feu Paul Veer) et André; ainsi que feu Maurice, feu Jean-Paul (feu Annette Roy), feu Rachelle, feu Georges (feu Lorraine Bolduc en premières noces et feu Lisette Proulx en deuxièmes noces), feu Pierrette (feu Jacques Masse); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du Manoir St-Gervais et celui du CHSLD de St-Anselme et à tous ceux qui l'ont accompagné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de votre choix ou à la Fondation des maladies du cœur, 4715 Ave des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la