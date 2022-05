LEMIEUX, Monique Bilodeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 mai 2022, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédée madame Monique Bilodeau, épouse de feu monsieur Yvan Lemieux. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses filles : Patricia (Pierre Létourneau), Joanne (Michael Glazier) et Danielle (Pierre Fortin); ses petits-enfants : Audrey, Philippe (Andréanne Hébert) et Étienne Létourneau (Joannie Bilodeau), Frédérick (Catherine Dion) et Sarah Glazier (Antoine Côté), Marc-Antoine Fortin (Roxane Sabourin); ses arrière-petits-enfants : Béatrice et Victoria Glazier, Raphaëlle Côté, Justin et Éliot Létourneau, Alexis Leclerc; sa belle-soeur Monique Lacroix (feu Guy Bilodeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.