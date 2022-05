ASSELIN, Andrée



Après les circonstances entourant tous ces mois de pandémie, nous avons maintenant l'occasion de souligner, par un service religieux, le départ de notre très chère Andrée qui nous a quittés le 22 avril 2020 à l'âge de 61 ans. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 10h à 11het les cendres seront déposées au Cimetière Saint-Charles sous la direction desElle laisse dans une grande peine sa sœur Francine (Patrice Poissenot), sa nièce et filleule Cassandre Poissenot (Dave Duchesne) et son neveu Loïc Poissenot ; sa bonne amie d'enfance Martine Béland (Yvan Desgagnés), son amie éternelle Lyne Michaud (Jean-Marie Gagnon) et son amie de cœur Elaine Côté. Également, elle laisse derrière elle plusieurs cousins, cousines, ainsi qu'une multitude d'amis(es) et de collègues de travail.