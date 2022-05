JEAN, Huguette



À l'Hôpital de Montmagny, le 13 janvier 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Huguette Jean, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Saint-Pamphile, elle était la fille de feu dame Adélaïde Bourgault et de feu monsieur Horace Jean. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christine, John et Annabelle Topor (Steve Ellis); ses petites-filles: Kaylé Topor-Thomas et Evelyn Walling; son arrière-petit-fils Riley Ford-Topor. Elle était la sœur de: feu Marcel, Rose-Alma, feu Lise, Jeannine, Juliette, feu Julien, Germain, Alberte, feu Francine, feu Louise, Mario et feu Jacinthe, leur conjoint(e). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses ami(e)s. Nous tenons à remercier chaleureusement les membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité exceptionnelle de leurs soins, leur dévouement exemplaire, leur présence et leur soutien qui ont été remarquables et incroyables; vous êtes de véritables anges. Soulignons également l'implication de madame Huguette, principalement comme lectrice, dans les célébrations eucharistiques et liturgiques, tant à l'église, qu'à la résidence L'Oasis et au Centre d'hébergement à Saint-Jean-Port-Joli. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 21 mai 2022 de 13h à 14h45., suivies de l'inhumation au cimetière paroissial "Bellevue".