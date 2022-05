CARPENTIER, Lorrain



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 7 février 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Lorrain Carpentier, époux de madame Jeannine Naud, fils de feu monsieur Henri Carpentier et de feu madame Eliette Genest. À L'IUCPQ (hôpital Laval), Québec, le 24 mars 2022, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Jeannine Naud, épouse de feu monsieur Lorrain Carpentier, fille de feu monsieur Charles-Edouard Naud et de feu madame Lucille Thibault. Ils demeuraient à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléancesà partir de 10 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duIls laissent dans le deuil leurs enfants : Léo Denis (Jocelyne Pichette), Yvan (Marcelle Racine), Gilles et Liette (Jacques Denis); leurs petits-enfants : Raphaël (Indira Gonzalez Cruz), David (Jessy Chabot-Lessard), Joël (Émye Allard); leurs arrière-petit-fils Maël Adam. Il était le frère de feu Jean-Paul (feu Aline Gagnon), feu Yolande (feu Charles Germain), feu Marcel, feu Éliane (feu Jean-Guy Langlois), feu Gaston, feu Henriette (Jean-Noël Tessier), Louis-René (Pierrette Bouchard), Julien (Christine Cossette), Aline (Raphaël Giroux), Hélène (feu Viateur Cinq-Mars), Raymond (Alice Richard), feu Ghislaine (Gilles Meunier), Jean-Pierre (feu Lise Douville), Claudette (Réal Lacoursière), Murielle (feu Réjean Langlois). Elle était la soeur de Feu Paul-Émile (Claudette Tougas), feu Daniel, Thérèse (feu Jean-Paul Frenette), feu Roger (feu Rita Barbeau), feu Lucette (feu Martial Trottier), Jean-Louis (feu Suzanne Picard), feu Gilles-Gérard, Gilles (Lucie Jobin), feu Yvon, feu Gaston, Gérald (Jocelyne Clément). Ils laissent également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins intermédiaires en neurologie ainsi que des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et tout le personnel du 7è étage de l'IUCPQ pour leur dévouement et leur humanisme. Ceux qui le désirent peuvent faire un don Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org ou à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org