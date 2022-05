CHABOT TALBOT, Rose-Aimée



Au CHSLD Chanoine-Audet de Lévis, le 13 février 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Rose-Aimée Talbot épouse de feu Adrien Chabot. Elle était la fille de feu Joseph Talbot et de feu Ida Gaudreau. Elle demeurait à Armagh et elle était native de St-Paul-de-Montminy.où la famille sera présente à compter de 13h pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa fille Lyne Chabot (Gabriel Chartier), ses petits-enfants: William, Edouard et Albane; sa belle-sœur Aurore Picard (feu Benoit Talbot). Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs: Roland (Marie-Anna Champagne), Jean-Paul, Jacques, Jeannette et Julienne. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du 3e étage du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués et un merci sincère à toute l'équipe des bénévoles. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire