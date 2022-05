DALLAIRE, Jeanne D'Arc



Au CHSLD Saint-Joseph de Lévis le 7 mai 2022, est décédé Madame Jeanne D'Arc Dallaire, épouse de feu Monsieur Jérémie Pelletier Elle demeurait à Saint-Étienne-de-Lauzon.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Alain (Lise Bouchard) Rachel (François Pedneault) feu Claude (Louise D'Aoust), François (Carole Turgeon); ses petits-enfants : Éric, Benoit, Carl, Isabel Ann, Luc, Frédéric; ses arrière-petits-enfants : Allyson, Kellen, Jacob, Olivier, Sophie, Rosalie, Sandrine et Christophe ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et amis. La famille tient sincèrement à remercier le dévoué personnel du 5ième étage du CHSLD Saint-Joseph de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Qc) G6V 3Z1.