DESBIENS, Antoine P.



Au CHUL, le 16 mai 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Antoine P. Desbiens, époux de madame Huguette Lepage et fils de feu Joseph Émile Desbiens et de feu Mathilda Harvey. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Caroline Desbiens (Benoit Verreault) et Dominique Desbiens (Trevor Venter); ses petits-enfants: William Courteau, Frédérique Courteau, Jenna Venter et Joshua Venter; sa belle-sœur: Louise Lepage (feu Guy Mercier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont Marie-France, Isabelle et Véronique Mercier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (CHUL) de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5.