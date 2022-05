THIVIERGE, Jacqueline Breton



À l'hôpital St-François-d'Assise, le 21 avril 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Jacqueline Breton, épouse de feu monsieur Gaston Thivierge. Elle était la fille de feu dame Lucina Linteau et de feu monsieur Léopold Breton. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants tant aimés: Denis (Johanne Savard), Gilles (Josée Roberge) et Céline (Sylvain Dion); ses petits-enfants adorés: Marisole, Kim, Olivier, Maxime, Catherine, Anne-Marie et Raphael; ses arrière-petits-enfants, son beau-frère: Paul Lefrançois, ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Nous nous souviendrons de Jacqueline comme étant une femme dévouée à sa famille, travaillante et qui avait à cœur le bonheur des siens. Quand ses yeux se sont fermés, un cœur d'or venait de cesser de battre. La famille recevra les condoléances aude 12h30 à 14h30.Madame Breton sera portée à son dernier repos samedi, jour des funérailles au cimetière St-Charles, Québec, QC. G1N 3Y6. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital St-François-d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 boul. Henri-Bourassa, Québec, QC. G1J 3W9, https://fondationduchudequebec.org/