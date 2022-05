RUEL, Ghislaine



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 29 avril 2022, à l'âge de 84, est décédée madame Ghislaine Ruel, épouse de monsieur Gérard Royer, fille de feu Arthur Ruel et de feu Bernadette Garant. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Sylvain Denault), Gérald (Martine Dion), Bernard (Peter Mah), Margo (Gérald Mercier), Diane (Mario Gosselin), Ghislain (Chantal Capovilla) et Nicolas; ses petits-enfants : Julie Denault, Nancy Royer (Patrice Lapointe), Mélanie Royer (Steve Paquet), Carl Royer, Sabrina Royer, Alexandre Boeykens (Bihanka Demers), Olivier Boeykens (Andréanne Marcoux), feu Sabrina Royer, Jessica Royer (Anthony Bonneault), David Royer, les enfants de Chantal Capovilla, Christopher Royer (Jean-Benoît Martel) et Anthony Royer (Mégane Fortin); ses frères : Jacques (Rosalie Blanchette), feu Denis (feu Denise Veseau), Marcel (Juliette Turcotte), Clément (Diane Bolduc), Daniel (Lucie Labrecque); ses soeurs : feu Cécile (feu Jean-Paul Lachance), Gabrielle, Pierrette (Yves Gilbert), Madeleine (Rémi Bizier), Rachel (feu Armand Caron) et feu Suzanne; ses belles-soeurs de la famille Royer : feu Aurore (feu Paul Blanchette) et feu Imelda; son beau-frère de la famille Royer: feu Léopold (Georgette Bilodeau); ainsi que de nombreux petits-enfants, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.à compter de 13h.