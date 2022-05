CARON, Gisèle



Au CHUL de Québec, le 6 février 2022, est décédée à l'âge de 87 ans et 3 mois, dame Gisèle Caron, fille de feu Pierre Caron et de feu Juliette Dupont. Elle demeurait à Québec et elle était native de Saint-Aubert, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 9 h à 10 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Maurice (feu Fernande Gauthier), feu Paul-Henri (feu Madeleine Lavallée), feu Jean J. (feu Georgette St-Cyr), feu Aline, feu Juliette, feu Réal (feu Jeanne Huot), feu Roméo (Clémence Grenier), Hervé (prêtre à la SMÉ), Isabelle (feu Réal Flamand). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier la Dre Boisvert, M. Daniel et les autres membres du personnel soignant de la Résidence Aviva pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société des Missions Étrangères, 180 Place Juge-Desnoyers, Laval, Québec, H7G 1A4. Des formulaires seront disponibles à l'église.