PELLERIN, Denyse



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 janvier 2022, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédée madame Denyse Pellerin, épouse en 1res noces de feu monsieur Raymond Morneau et en 2es noces de feu monsieur Edgard Desrosiers. Fille de feu dame Marie Leclerc et de feu monsieur François Pellerin, elle demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Elle était la mère de: Claudine Morneau (Yvan Cloutier), Louisette Morneau (feu Jean-Marie Fortin), Guylaine Morneau (Claude Pelletier), Lynda Morneau (Jean-Marc Crétel) ainsi que la belle-mère de feu Rosaire Morneau (Diane Cloutier) qu'elle considérait comme son fils. Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants et leur famille: François Cloutier (Nathalie Poulin) et leur fille Anabelle; Annie Cloutier (Kevins Cloutier) et leurs filles Maëlie et Chloé; Stéphane Fortin (Audrey Fortin-Cloutier) et leurs filles Anna-Kim et Michaëlle; Jean-Philippe Fortin (Kathy Letellier) et leurs filles Zoé et Kelly; Mylène Fortin (Gaétan Bélanger) et leurs enfants Loïc, Zack, Marie-Frédérick et Théo; Noémie Pelletier (Nicolas Milo) et leurs fils Mattéo et Enzo; Maxime Vaillancourt (Roxanne Desrosiers) et leurs enfants Xavier et Arielle; Sébastien Vaillancourt (Cendrine Guillemette) et leur fils Jasmin; Gabriel Vaillancourt (Myriam Chouinard); Ann-Julie Crétel; Dany Morneau (Manon Duchesne) et leurs enfants Carole-Anne et Cynthia (son fils Mavrik), le fils de Manon Yannick Paquette (Bianca Lefebvre) et leur fils Viktor; Francis Morneau (Sophie Bernier) et leurs fils Cédric et Mathis; Annick Morneau (Stéphane Avoine) et leurs filles Emma et Rosalie ainsi que 2 arrière-petits-enfants à venir. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Régina (feu Lucien Carrier), feu Rosaire, Maurice (feu Claire Poitras), feu Marie-Ange (feu Guy Deschênes), Denis, Yvette (feu Réal Avoine) et Monique Pellerin (feu Conrad Godbout). Sont aussi affectés par son départ, les membres des familles Morneau et Desrosiers, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Nathalie Chouinard et aux membres du personnel de l'Abri des Appalaches ainsi qu'aux membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Montmagny pour leur grand dévouement et leurs soins prodigués avec humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. La famille vous accueilleraà compter de 10h auLes cendres seront ensuite déposées au cimetière paroissial.