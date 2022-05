LeBEL, NICOLE



À Beauport, le 5 mai 2022, est décédée subitement à son domicile madame Nicole LeBel à l'âge de 77 ans, fille de feu monsieur Alexandre LeBel et de feu madame Olivette Marcoux. Elle laisse dans le deuil sa soeur Louise, son frère André (feu Carmen Lapierre), plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à son ami de longue date Carol St-Pierre, sa conjointe Viviane Larouche et Monsieur Yvon Leclerc pour tous les services rendus. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifet de là au cimetière de la Nativité-de-Notre-Dame, rue Du Fargy.