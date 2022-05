GAGNON, Louis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 avril 2022, à l'âge de 56 ans, est décédé entouré de sa famille Louis Gagnon, fils de Gaëtane Potvin et Gaston Gagnon. Il demeurait à Saint -Romuald. Il laisse dans le deuil sa mère Gaëtane et son père Gaston; ses frères: feu Guy, Marc, Alain (Raynald) et Jean-François (Catherine); ainsi que plusieurs neveux, nièces, tantes et oncles, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Saint-Antoine où Louis a vécu ses dernières années pour tout l'amour et l'aide qu'il lui a donnés. Un merci spécial à Allyson et sa mère Patricia qui en ont pris soin comme un membre de leur famille. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs et palliatifs de l'Enfant-Jésus pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus au 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: (418) 525-4385 ou au https://fondationenfantjesus.ca/formulaire-de-don/. La famille recevra les condoléances le vendredi 27 mai de 19h à 21h auElle recevra également les condoléancesde 13h à 14h,