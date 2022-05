FAUCHER, Gisèle



À l'Hôpital général de Québec, le 7 mai 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Gisèle Faucher, épouse de feu monsieur Christophe Turgeon. Elle était la fille de feu Yvonne Faucher et de feu Nazaire Faucher. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Laval (Marjolaine Bélanger), Fernand (Sylvie Filteau), Pauline (Jean-Yves Lacroix), Laurent (Louise Bruneau), Nicole (Jean-Luc Gauthier), feu Rémi, feu Ghislain (Jocelyne Leclerc), Clémence (Michel Lambert), feu Dominique; ses 19 petits-enfants, ses 23 arrière-petits-enfants et ses 2 arrière-arrière-petits-fils; ses frères et soeurs: feu Marie-Jeanne (feu Paul-Émile Bêty), feu Victorin (feu Rose Bélanger), Agathe (feu Jean-Claude Huot), feu Hélène, Soeur Edith M.I.C, feu Rémi, feu Pierre (Thérèse Fecteau), feu Henri, Yvon (Lorraine Parent), Louis (feu Édith Chassé), feu julien (feu Pauline Labbé), feu Michel, ainsi que Solange Duguay et Micheline Blanchet; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Turgeon: feu Germaine (feu Henri Baker), feu Grégoire (feu Marthe Gosselin), feu Thérèse (feu Louis Vallières), feu Georgette (feu Alexandre Gosselin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera auà compter de 8h30.