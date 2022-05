SOUCY, Rolande Michaud



À l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 3 mai 2022, est décédée à l'âge de 92 ans, Dame Rolande Michaud, épouse de feu monsieur Guy Soucy. Elle était fille de feu madame Antoinette Ouellet et de feu monsieur Alphonse Michaud. Elle laisse dans le deuil sa fille Jocelyne (Marc Lachance) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Robert. La famille recevra les condoléances àde 9h à 11h suivi d'Ses cendres seront déposées au columbarium de la coopérative funéraire.