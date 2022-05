BÉLANGER, Laurent



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Laurent Bélanger. Il était le fils de feu monsieur Darius Bélanger et de feu dame Alice Blais. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil: Réjeanne Morency et leur fille: Nadine Bélanger (Sylvain Lessard), sa petite-fille Jade Bélanger-Brie (Mike Lachance), ses arrière-petits-enfants: Alice et Adrien Lachance, sa nièce: Manon Bélanger (Pierre Turcot), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier madame Élianne Corriveau ainsi que le personnel de la Résidence des Ainés pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la