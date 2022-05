GIROUX, Gaston



Au CHSLD St-Antoine, le 3 mai 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gaston Giroux, époux de madame Solange Simard. Il était le fils de feu madame Léda Cloutier et de feu monsieur Raymond Giroux. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30L'inhumation se fera par la suite au Cimetière de Courville. Monsieur Giroux laisse dans le deuil son épouse madame Solange Simard; ses sœurs: Thérèse, Doris (Florimont Cloutier) et Micheline (Gaétan Morneau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard: Camille Simard et Paul Simard (Madeleine Caron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le père de: feu Marie et feu Sylvie Giroux et le beau-frère de: feu Yves Simard (feu Lucille Dupéré), feu Andrée Simard (feu Frank Ansell), feu Doris Simard (feu Jean-Paul Lachance), feu Langis Simard, feu Monique Simard, feu Marthe Simard (feu Pierre Simpson) et feu Denise Simard (feu Gilles Verreault). Un remerciement spécial au personnel du CHSLD St-Antoine pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Il a été confié à la maison: