PARENT, Roland



Au CHSLD de Loretteville, le 12 mars 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Roland Parent, époux de madame Aline Landry Bégin. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifM. Parent reposera par la suite au columbarium du Centre Commémoratif. Monsieur Parent laisse dans le deuil son épouse madame Aline Landry Bégin; ses enfants: Paul (Linda Vallières), Lucie (Dany Côté) et François (Lucie Genois); ses petits-enfants: Marie-Pier Côté (Dave Dufour), Guillaume Parent (Josiane Métivier Couture), José-Anne Côté (Frédérick Rochette); Julie Parent (Jean-Philippe Longval); Philippe Parent (Frédérique Pelletier), Jérôme Parent; ses arrière-petit-enfants: William, Rébecca, Raphaëlle et Magalie; sa belle-sœur Céleste Deslores; (feu Marius Parent); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Landry: Carmen (feu Roland Bérubé), Raymond (Gaétane Vézina), Albert (Cécile Caissie), Yolande, Jeannine Barette, Margot Brière (feu Gérard Hins) et de feu Clément Hins (feu Blanche Picard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est parti rejoindre ses sœurs, frères, belles sœurs et beaux-frères qui l'ont précédé: Yvette (Armand Buteau), Alonzo (Marguerite Gourde), Jean-Luc (Marguerite Carrier), Robert (Monique Gagné), Fernand (Libby Desroches), Marius, Rolande, Annette, Gilberte, Jeannine. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Loretteville pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale https://fondationfais.org/