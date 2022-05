LATULIPPE, Colette



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Colette Latulippe. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Marc Rodrigue, fille de feu madame Yvonne Robitaille et de feu monsieur Ambroise Latulippe. Elle demeurait au Manoir Sully, à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Réjean (Robin Pelletier) et Richard (France Guillemette); ses petits-fils: Nicolas (Josiane Sauvé), Patrick (Véronique Lauzé) et Michael (Mélissa Beaupré); ses arrière-petits-enfants: Jake, Liam, Matthew, Naomy, Arianne et Coralie; ses frères et sœurs: Angèle, Louise, Cécile, Pauline, Thérèse, Jeanne D'Arc, Diane et Robert; ses beaux-frères et belles-sœurs: Yvonne, Jacques et Thérèse Rodrigue, Marie Rodrigue et Nicole Rodrigue; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ses ami(e)s: Claire Langlais, Micheline Thibault, Raymonde Morissette, Louisette Auclair, Sylvie Bédard et Benoît Marcoux. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 45 à 16 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec). téléphone: 418 656-4999. Courriel: info@fondation-iucpq.org. Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.