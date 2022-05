Au Centre Vidéotron le 10 septembre: Bryan Adams de retour à Québec

Après toute une pandémie d’absence, le rockeur à la voix rauque chéri des Québécois est de retour: Bryan Adams montera sur la scène du Centre Vidéotron le 10 septembre prochain.

Ce sera certainement un des concerts les plus attendus de la rentrée. Quand Bryan Adams passe par Québec, il fait toujours salle comble (ou plaines d’Abraham combles).

C’était d’ailleurs le cas lors de ses visites précédentes au Centre Vidéotron, en juillet 2016 et en janvier 2019.

Son retour dans la capitale est à l’horaire d’une longue tournée canadienne de 26 dates pour soutenir la parution de son plus récent album, So Happy It Hurts.

En plus de Québec, Bryan Adams chantera aussi ses grands succès à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières (7 septembre), à la Place Festivalma d’Alma (9 septembre) et au Centre Bell de Montréal (12 septembre).

Les billets pour le concert de Québec seront mis en vente le 27 mai, à 10h, avec prévente le 26 pour les abonnés de l’infolettre du Centre Vidéotron.