BRASSARD, Armand



Au CHSLD St-Augustin de Beauport, le 13 avril 2022, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Armand Brassard, époux de feu madame Thérèse Provencher, fils de feu madame Alice Laflamme et de feu monsieur Omer Brassard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Gaston Rodrigue), Diane (Jacques Pouliot), Charles-Omer (Johanne Blondeau), Odette (Jacques Routhier), Lise (André Bouchard) et Andrée (Frédéric Gourdeau); ainsi que ses dix-sept petits-enfants et vingt-six arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille. Il était le frère de: feu Lionel (feu Fernande Tourigny), feu Yvette, Aline (feu Robert Guérard), feu Roméo (feu Jeannine Fecteau), Rosaire (Georgine Ruel), Annette (Colette Lampron) et Marie-Claire (Dorius Gilbert). Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Yvonne Provencher (feu Gérard Groleau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise et du CHSLD St-Augustin de Beauport ainsi que la Dre Sylvie Émond pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone: 418 657-5334, site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.