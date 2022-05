BROWN, Thomas Edgar



Au CHSLD de Saint-Sylvestre, le 31 mars 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Thomas Edgar Brown. Il était le fils de feu Léo Brown et de feu Margaret Noonan. Il demeurait à Saint-Patrice-de-Beaurivage. La famille vous accueillera àde 9 h 30 à 10 h 50.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Brown: feu Bridget (feu Roger Sammon), feu John, feu Mary-H, Léo (Léa Gaudet). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. Dons suggérés: La faquique de Saint-Patrice-de-Beaurivage,https://smdj.ca/financement-cvaLa famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Sylvestre pour les bons soins prodigués et leur dévouement. La direction des funérailles est confiée à la