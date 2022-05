ROCHETTE, Raymonde



Au CHUL, Québec, le 15 mai 2022, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédée madame Raymonde Rochette, épouse de monsieur Paul-Henri Thibodeau, fille de feu monsieur Armand Rochette et de feu madame Alice Belleau. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 14 h,et de là, au columbarium Roger Benoit & Fils Ltée de Donnacona. Madame Rochette laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Pierre Vadeboncoeur (Sylvie Matte), Sylvie (Gilles Rivard), Michel et Mario (Marie-Josée Roy); ses petits-enfants: Chloé (Jason) et Charles, Simon (Corinne) et Daniel (Alexandra), Gabrielle (Alexis) et Olivier, Samuel; ses arrière-petits-enfants: Juliette, Lily-Anne et Emma-Rose, William et Xavier; les enfants de son époux: Guy (Line Morissette), Doris (Diane Toutant), Gilles et Chantal (Eric Trottier). Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Jacques (feu Annette Gingras), Lise (Léo Rochette) ainsi que tous les membres de la famille Thibodeau, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Manoir de Cap-Santé pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca