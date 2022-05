LEHOUX, Réal



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 mars 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Réal Lehoux. Il était le fils de feu M. Antonio Lehoux et de feu Mme Aurore Laplante. Il demeurait à Sainte-Marie, natif de Saint-Elzéar. La famille vous accueillera à lade 9h à 11h.Il laisse dans le deuil sa conjointe Adrienne Lacasse; son fils Marco (Caroline Jalbert); ses petits-enfants : Antoine, Mathilde et Lily-Rose Lehoux, ainsi que leur mère Maryse Marcoux; les enfants de sa conjointe : Nathalie, Annie et Dominic Blais (Nadia Marquis); ses petits-enfants : Alex et Marilyn Montminy, Èvemarie, Rosalie, Angéline, Adam, Anabelle et Maxence Blais; ses frères et sœurs : feu Elphège (Rose-Hélène Laplante), feu Huguette (feu Lucien Jacques), Denise (feu Philippe Bélanger, Normand Berthiaume), feu André-Guy (feu Éveline Marcoux, Yvette Berthiaume), Pierrette (Alfred Savoie), Lucille (feu Edgar Grenier), Madeleine (Hermil Vallée), Marthe (feu Jean-Louis Jalbert), feu Claude (Pauline Plante), Gaétan (Nicole Nadeau) et Michel (Ginette Jacques). Il laisse également dans le deuil la mère de son fils; Brigitte Lehoux (Denis St-Gelais), sa belle-sœur; Réjeanne Lehoux (feu Alphonse Jalbert), ses filleules; Vicky Jalbert, Mélanie Vallée et Judy Jalbert, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les membres de la famille Lehoux, Lacasse et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Un don à la Fondation Québécoise du Cancer : https://fqc.qc.ca/fr, institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ) : https://fondation-iucpq.org/Pour renseignements: