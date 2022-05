POULIN, Laurent



Une personne ne nous quitte jamais. Elle vit au plus profond de notre cœur et pour la revoir il suffit de fermer les yeux. Paisiblement et entouré de l'amour des siens nous a quittés monsieur Laurent Poulin, le 13 avril 2022. Vous avez rejoint votre amour de toujours feu Rose-Aimée.Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Ginette Bérubé), Daniel (Monique Veillette), Sylvie (Serge Levesque) et Francine (Donat Veillette); ses petits-enfants: Stéphan, Isabelle (Éric), Éric (Karine), Karyne (Michel), Marc (Mélanie), Sylvain, Julie (Jérôme), Frédéric et Dominic (Audrey); ses arrière-petits-enfants: Jonathan, Léonie, Matisse, Benjamin, Camille, Luana, Juliette, Romy, Nathan, Jacob, Suzanne, Laurent, Elliot, Samuel et Feelya; ses arrière-arrière- petits-enfants: Océanne et Émile; plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que des ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses sœurs: Jeannette (feu Alphonse Lemay) et Cécile (feu Fernand Robtaille) et les membres de la famille de feu Rose-Aimée Dion. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du PCIC, de l'équipe de gériatrie et palliatif du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone : 418 525-4385, https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/ et/ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387, dons@coeuretavc.ca." Avec tout l'amour de vos enfants.Bon Voyage! "Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.