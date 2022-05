ROY, Ginette



Entourée de l'amour des siens, le 14 mai 2022, à l'âge de 62 ans, est décédée Madame Ginette "Gretta" Roy des suites d'un accident. Elle laisse dans le deuil son époux: François Lajeunesse; ses animaux de compagnie: Syla, Roxy, Fritz et Chanel; sa soeur: Chantale (Richard Dalpé); ses neveux et sa nièce: Alex Dalpé (Andréanne Jean), Rebeka Monchamp (Bruno Lalumière et leurs enfants: Luka et Léa) et Louis Monchamp (Éliane Nadeau); sa grande amie: Renée Lemieux (Pierre Guay); sa filleule adorée: Eva Cys; Katia Guay et ses enfants Ludovik et Eliott Lachance; Frédérik Guay (Karrel Aubert et leurs enfants: Évelyne, Léann et Thomas), Dominique Guay (Daniel Bonneville et leurs enfants: Alicia, Gabrielle, Justine, Nathan et Rafaël); ses ami(e)s proches: Doris Samson, Louise Lapierre (Serge Laliberté), France Garant, Marina Guitare (Michel Tremblay) ainsi que Alain Prévost et sa tribu. Un très grand merci à Katia Guay pour son dévouement, sa persévérance et encore plus. Sincères remerciements également aux ambulanciers, aux policiers, à toute l'équipe de traumatologie de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus et à l'équipe de Transplant Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don afin de soutenir les organismes suivants: Transplant Québec, https://www.transplantquebec.ca/contribuer, ou la Société protectrice des animaux Ville de Lévis, 8100, rue du Blizzard, Lévis, G6X 1C9.le samedi 21 mai de 15h à 18h. À toutes les personnes concernées, il est très important de respecter les volontés de Ginette.