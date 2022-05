MIVILLE-DECHÊNE, Nicole



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 mars 2022, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédée madame Nicole Miville- Dechêne, épouse de monsieur Jean- Marie Tessier. Elle était la fille de feu madame Germaine Roy et de feu monsieur André Miville-Dechêne. Elle demeurait à Québec, secteur Neufchâtel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Marie-Josée Julien), Patrick (Mireille Blanchet); ses parents: feu André Miville-Dechêne, feu Germaine Roy; ses petits-enfants: Anne-Sophie, Olivier, Audrey; sa sœur bien- aimée: Claudette (feu Paul Vallières, Jacques Ruel) ainsi que Martine Miville-Dechêne; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Marielle Tessier (feu Wilfrid Gagné), feu Yolande Tessier (feu Raymond Gariepy), Suzanne Tessier (feu René Morency), feu Raymonde Tessier (Armand Tessier), André Tessier (Gertrude Langlais), Laurette Tessier (Vincent Morissette), Daniel Tessier (Suzanne Côté), Clément Tessier (Estelle Pouliot), Diane Tessier (Denis Turmel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s, particulièrement André Paquet, Lise Renaud, Jacques Gaudet et Josette Bouchard. Nous aimerions remercier chaleureusement tous les membres de l'équipe médicale des soins de l'Unité de cardiologie (4e étage) de l'Hôpital l'Enfant-Jésus, si respectueux et attentifs à la personne humaine, sachant à tout moment écouter, rassurer et accompagner les gens dans cette épreuve. Vous avez été extraordinaires. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél.: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.