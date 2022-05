LACASSE FORTIER, Micheline



À l'Hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 8 mai 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Micheline Lacasse Fortier, épouse de feu monsieur Armand Fortier. Fille de feu dame Lauretta Lachance et de feu monsieur Alfred Lacasse. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantale (Raynald Bédard), Claude (Marina Beaulieu) et Nathalie (Richard Couture); ses petits-enfants: Guillaume (Joanie Duchesne) et Jacob (Mary Huot); ses arrière-petits-enfants: Maélie et William; son frère et ses sœurs: Nicole (feu Paul-Émile Giffard), Huguette, Jacques, Lise (feu Roland St-Jean), Denise, Louisette Tremblay (feu Armand), Monique Couillard (feu Jean-Pierre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier: Yolande (Jacques Lessard), Denise (Andy Brisson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la belle-sœur de: feu Thérèse (feu Alexandre Pouliot), feu Réal (Laurence Lachance, feu Mariette (feu Gérard Vaillancourt) et feu Laurent (feu Rolande Gosselin). Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13h30.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium de La Seigneurie. La famille tient à remercier tout le personnel du B-5 et du B-8, de l'hôpital St-François-d'Assise pour les bons soins prodigués et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, Site: https://poumonquebec.ca tél.: 1-800-295-8111. Des formulaires seront disponibles sur place.