DOMPIERRE, Solange



À l'hôpital, le 7 février 2022, nous a quittés entourée de l'amour des siens, à l'âge de 77 ans et 7 mois, dame Solange Dompierre, épouse de feu monsieur Daniel St-Jean. Elle était la fille de feu Maurice Dompierre et de feu Marie-Anna Anctil. Native de Lac au Saumon, elle demeurait à Québec et autrefois à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s en présence des cendres à lade 12 h 30 à 13 h 30.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie, Chantal, Éric (Astrid Fleurot), François (Céline Khandjian); ses petits-enfants: Marie-Pier (P.A Nadeau), Alexandre (Aurélie Méthot), Elissa, Thomas, Adèle, Médéric, Maude et Paul; ses arrière-petits-enfants: May, Adam, Noah-James, Élyse, Joëlle et Mavrïck-Alexis. Elle laisse également dans le deuil son frère et sa sœur: Mariette (Yvan Gallagher) et Jean-Maurice; ses filleuls: Hugues, Isabelle et Christel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Direction funéraire :