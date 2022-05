GAUTHIER, Jeannette Maltais



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 13 mai 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Jeannette Maltais, épouse de monsieur Paul-Armand Gauthier, fille de feu dame Marie-Yvonne Perron et de feu monsieur René Maltais. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lade 13h30 à 16h15 etLes cendres seront déposées à une date ultérieure au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. de Saint-Émile. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jocelyn Gauthier (Marie-Anne Larouche), feu Carl Gauthier, Dany Gauthier (Daniel Savard) et Fabien Gauthier (Christina Boivin); ses petits-enfants bien-aimés: Aurélie, Kim et Gabriel; ses frères et sœurs: feu Thérèse Maltais (feu Benoît Maltais), feu Claude (Réjeanne Cloutier), feu Réjean (Ginette Larouche), Louis-Marie (Johanne Beaumont), feu Lucien; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Rolande Gauthier (feu Jean-Yves Belley), feu Adrien, Colette (feu Jacques Belley), Gérard (Yvette Fortin), feu Gabriel (Fleurette Laberge), Lisette (feu Ghislain Lavoie), Georgette (feu Norbert Brassard), Françoise, Marie-Luce (Marc Vallée), Rémi (Andrée Bouchard), Monique (feu Yves Boivin, André Ménard), feu Normand, feu Serge et Laval; ainsi que ses filleuls et de nombreux neveux et nièces, parents et amis. La famille tient à remercier les membres du personnel de la résidence Ste-Anne et de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com