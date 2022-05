ALLAIRE, Jacqueline Blais



À l'Hôpital de Montmagny, le 23 avril 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Jacqueline Blais, épouse de feu monsieur Albert Allaire. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Blais et de feu dame Lucie Blais. Elle demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil: Alain, Suzanne (feu Henri Blais, Julien Fortier), feu Jean-Noël (Diane Audet), Louise (Germain Montminy), Jocelyne, Mariane (Paul Morin), Carmen (Richard Cloutier), Julie (Michel Chabot); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petite-fille, son frère: Denis, ses sœurs: Aline, Marie-Claire, Lise et Lilianne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais et Allaire, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur accueil et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/. La direction a été confiée à la