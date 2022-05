HOFFMAN, Dr Bertrand



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès du Dr Bertrand Hoffman, survenu à Québec le 1er avril 2022, à l'âge de 73 ans. Il était le conjoint de Marie Chouinard, le fils de feu Françoise Letarte et de feu Joseph Hoffman. Il habitait à Québec. La famille recevra les condoléancesL'inhumation des cendres de M. Hoffman se fera en toute intimité à une date ultérieure, au cimetière de Berthier-sur-Mer, 29, rue Principale, Berthier-sur-Mer (QC) G0R 1E0. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Julie Hoffman et Pierre-Christian Collins Hoffman (Katie Guo); ses petits-enfants : Henri Fortier, Simone Fortier et Arnaud Fortier; son frère et ses sœurs : Francine Hoffman (Mario Cicioli), Sylvie Hoffman et Jacques Hoffman; sa tante Andrée Hoffman (feu Eugène Bernatchez); son neveu David Gagnon Hoffman (Rosalie Laurendeau et leurs enfants Mya, Noah et Liam) ainsi que plusieurs cousins et cousines. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel de la Résidence Humanitae pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (QC) G1M 3H6, téléphone : 418 527-0075.https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.