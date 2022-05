BOURBEAU, Maurice



À son domicile, le 30 mars 2022, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est subitement décédé monsieur Maurice Bourbeau, époux de feu madame Madeleine Bilodeau, fils de feu madame Jeanne Blais et de feu monsieur Jules Bourbeau. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Tous seront bienvenus à se joindre à la réception qui suivra le service funéraire (Centre le Trait-Carré, à deux pas de l'Église, 773 blv Louis-XIV). Il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, André, Diane (Gilles Durand) et Julie (Richard Devost); ses petits-enfants: Michèle, Mélissa, Maude, Marilyn, Laurie-Pier et Julien; ses arrière-petits-enfants: Shawn William, Dylan, Nelly et Tommy. Il laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, plus spécialement Fernande Lessard (feu Richard Bourbeau), de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis. Il fut précédé de tous ses frères et sœurs: Simone c.n.d., Marcel, Juliette, Yvonne s.s.s., Eudore (feu Monique Bédard), Richard, Henri (feu Suzanne St-Onge), Thérèse (feu Jules Vogel), Jean-Marie, Jeannette et Madeleine. Les enfants tiennent à remercier l'ensemble des employés de la Résidence Jazz Lebourneuf pour les 12 années de bonheur que Maurice y a vécu, et portent une attention spéciale au personnel administratif et infirmier pour le soutien et la disponibilité qu'ils leur ont témoigné lors des derniers événements. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone : 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.