AUBÉ, Étiennette Breton



Dans le confort de sa demeure, entourée de ses proches, madame Étiennette Aubé nous a quittés le 29 décembre 2021, à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de monsieur Jacques Breton, fille de feu monsieur Hervé Aubé et de feu madame Marie-Laure Prévost. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude (Maurice Bisson), feu Éric (Marie-Josée Thibault, Claude Dionne), Sébastien (Véronique Tanguay), ses petits-enfants: Hubert (Catherine Germain), Charles Laferrière et leur père Pierre Laferrière, Anne-Sophie et Sandrine Breton, Maxime et Florence Breton. Elle était la sœur de feu Raymond (feu Lucille Picard), feu Yolande (feu Maurice Rémillard), feu Jeannine (feu Albert Lapierre), feu Liliane (André Asselin), feu Yvette (feu Raymond Asselin), feu Donald (feu Jacqueline Lacroix), Gilles (Gaétane Blanchet), feu Simone (Gille Leclerc), Alexandre (Ghislaine Richard), Égide (Huguette Breton), Réjeanne (feu Thomas Tremblay), Yvon (Gaétane Asselin) et Rosanne (Michel Ruel). Elle était la belle-sœur de feu Lucille (feu Émile Lachance), feu Gérard, feu Marcel (feu Laurence Nadeau), feu Madeleine (feu Rolland Turgeon), feu Georges (feu Hélène Boivin), feu Jeannine (feu Cyrille Routhier), feu Égide (feu Marthe Falardeau), feu Rose-Hélène, feu Yves (Lise Leclerc), feu Germain, Huguette (feu Ludger Labonté), Denis (Lisette Couture), Marc (Hélène Lacasse), Marielle (Émile Lachance), Carmen (René Breton), Pauline (feu Laurent Poiré), Denise, Diane (André Dutil). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls: Guillaume Ruel et Annie Lachance; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. La famille vous accueillera parents et amis à lale vendredi le 20 mai 2022 de 19 h à 21 h et samedi le 21 mai 2022 de 12 h à 13 h 50.et de là au cimetière paroissial. La famille tient à offrir ses remerciements à l'équipe de soins à domicile du CLSC de Bellechasse et au docteur Jean Falardeau. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 ave St-Georges, St-Charles-de-Bellechasse ou à la Fabrique St-Benoît de Bellechasse (Paroisse de St-Charles-de-Bellechasse). La direction des funérailles a été confiée à la