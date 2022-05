GIGNAC, François



À son domicile, le 8 mai 2022, à l'âge de 52 ans, est décédé subitement monsieur François Gignac, conjoint de Gloria Casiano. Il était le fils de dame Gisèle Jouvrot et de feu monsieur Michel Gignac. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Gloria; ses filles: Roxanne et Camille Gignac (Jordan Gagnon); sa mère Gisèle Jouvrot (feu Michel Gignac); la mère de ses enfants Caroline Simard (François Latouche); sa sœur Sophie (François Boisvert) et son frère Vincent (Nathalie Talbot); les enfants de sa conjointe: Lyod et Paul Casiano; ses filleules: Audrey Dubois et Jade Trépanier; ses nièces: Virginie Simard-Côté et Marie-Rose Boisvert ainsi que ses oncles, tantes, autres parents, de nombreux ami(e)s et collègues de travail de UNIFOR.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Œuvres Jean Lafrance, 1390 Rte de l'Aéroport, Québec, QC G2G 0L6, tél. 418-681-3883, site web: www.lesoeuvresjeanlafrance.ca