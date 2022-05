DE L'ÉGLISE, Paul-Yvan



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 12 mai 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Paul-Yvan De L'Église, époux de dame Roberte Roussel (en premières noces de feu Huguette Fournier). Il était le fils de feu dame Maria Brassard et de feu Victor De L'Église. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Roberte; les enfants de Roberte Roussel, sous le nom de Poirier: Robert (Julie), Dominique (Robin) et Mario (Claudine). Il était le frère de feu Marie-Paule (feu Victor Côté), feu Camil (Ginette Tremblay) et feu Pierrette (feu Germain Rochette). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roussel: François (Diane), Serge (Diane), Micheline (Robert), feu Hélène (Richard); de la famille Fournier: feu Gérald (Lise), Mariette et Ghislaine ainsi que Marie Lebel; ses neveux et nièces de la famille De L'Église: Michèle, Richard, Serge, Marc, Gilles et Donald Boivin; de la famille Côté: Claude, Thérèse, Diane, Jean-Paul, Sébastien, Christine, Suzie, Marie et feu Pauline; de la famille Rochette: Jean-Guy, Hélène et Nathalie ainsi que Lise Roy; ses amis: Françoise Caron (feu Adélard Blouin), Jocelyne Desjardins, Céline et Marcel Fortin, Christiane Blouin et Chantal Richard ainsi que tous leurs enfants et petits-enfants, les autres membres de sa famille et amis, ses compagnons d'enseignement de l'Instruction Chrétienne, ainsi que toutes les personnes qui ont été touchées par sa bonté d'âme en ayant croisé sa route. La famille désire remercier le personnel de l'Aile Coulombe de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les excellents soins prodigués et les attentions apportées. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Urantia du Québec, https://www.urantia-quebec.ca et allez à la section contribution, Don in memoriam.