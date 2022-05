VALIN, Caroline



À son domicile, le 11 avril 2022, à l'âge de 42 ans et 10 mois, est décédée madame Caroline Valin, fille de madame Angèle Latulippe et de monsieur Gaétan Valin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Eric et sa filleule Laury. Elle laisse également dans le deuil son ange gardien Nicolas et de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h 30 à 17 h 15.La famille désire remercier le CLSC Montcalm pour les bons soins et leur soutien auprès de la famille, spécialement: Geneviève, Stéphane, Karine et Laurence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à: Crohn et Colite Canada, tél.: 416 920-5035 ou 1 800 387-1479, site web : www.crohnetcolite.ca.