JACQUES, Irenée



À sa résidence privée, le 9 avril 2022, à l'âge de 70 ans et 9 mois, est décédé monsieur Irenée Jacques, époux de madame Francine Bonneville, fils de feu monsieur Sylvio Jacques de et feu madame Antonia Tardif. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Frédéric Jacques (Mélanie Briand) et Mylène Jacques (François Nadeau); ses petits-enfants qu'il aimait tant: Léa Maude Jacques, Louis David Jacques, Pierre Samuel Jacques, Henri Nadeau et Éloïze Nadeau; ses frères et sœurs: feu Jean-Guy (feu Marcelle Lévesque), Claude (Diane Faucher), Roger, Jeannine (Lucien Picard), Carole; sa belle-mère Thérèse Patoine (feu Jean-Thomas Bonneville) (feu Polycarpe Dumont et feu Sylvio Tanguay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bonneville: Gérard (Liliane Leblond), Hélène (Hector Malenfant) et feu Christiane (Michel Gosselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, ses nombreux ami(e)s de voyage, du Club Rotary et plusieurs autres ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de soins du CRCEO, les oncologues: Dr Dumas, Dr Chénard-Poirier, Dr Lemieux, Dr Couture; ainsi que l'infirmière pivot Célia Côté. Un grand merci à notre médecin de famille, Dr Christophe Hamel, pour ses bons soins, son dévouement et son humanité, ainsi que l'équipe de soins CLSC Chaudière-Appalaches Saint-Romuald, particulièrement Marlène Dupuis. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (oncologie) https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DS18/. La famille recevra les condoléances auà partir de 11 h,