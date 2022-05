DESBOIS, Marcel



Au C H U - C H U L, entouré des siens, le 21 avril 2022, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé paisiblement monsieur Marcel Desbois, époux de madame Yolande Moffet, fils de feu madame Josephine Sutcliffe et de feu monsieur Denis Desbois. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil son épouse Yolande Moffet; ses enfants : Jacques (Chantal Brisson), Sylvain (France Pelletier), Marie (Carlos Miranda) et Pascale (Éric Dumont); ses petits-enfants : Francis (Marie-Audrey Kirouac), Étienne (Isabella Donati-Simmons), Éliane Miranda et Chloé Miranda; sa sœur Yvette (feu Paul-Henri Cantin); ses frères : Lorne (Francine Allard), Robert (Lucie Dinel) et Louis (Benoît Cauchon); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 14h à 17h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Patrick à une date ultérieure. La famille remercie chaleureusement le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière. Des formulaires seront disponibles sur place.Site Web : https://www.jedonneenligne.org/fondationlaub/?FrmGroupUID=all