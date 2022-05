BERNARD, Denise Blais



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 16 mai 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Denise Blais, épouse de feu monsieur Jean-Claude Bernard. Elle était la fille de feu monsieur Sylvio Blais et de feu dame Rose-Aimée Nicole. Elle demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s, jour des funérailles à compter de 9h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Elle laisse dans le deuil son fils Carl (Marie-Noël Tessier), ses petits-enfants: Julie-Catherine, Antoine et Alex. Elle était la sœur de: feu Marie-Rose (feu François Gosselin), feu Fernand (feu Annette Blais), feu François (feu Denise Morin), feu Thérèse (feu Roger Poirier), feu Monique (feu René Blais), feu Roma (feu Pauline Roy), Gaétane (Jean-Luc Brisson), feu Claude (Agathe Lamontagne), feu Bernard (Solange Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernard: feu Normande (feu Jean-Marc Therrien), feu Raymond (feu Lucille Côté), Pauline (feu Roland Isabelle), feu Colette,Claudette (feu Pierre Gelly, feu Bernard Tracy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La direction des funérailles a été confiée à la