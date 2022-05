Championnat de la PGA: au goût de 2022 avec un soupçon d’époque

TULSA | Ce que Gil Hanse et Jim Wagner ont accompli avec Southern Hills dans une cure de jouvence en 2018 a donné une seconde vie à un joyau des États-Unis. Les architectes ont permis à Southern Hills de vibrer à nouveau au rythme d’un championnat majeur.

• À lire aussi: Le nouvel objectif de Spieth

• À lire aussi: Bryson DeChambeau se retire du Championnat de la PGA

Pas que ce parcours situé en banlieue de Tulsa, en Oklahoma, n’aurait plus jamais accueilli de grands rendez-vous du monde du golf, mais ils étaient certainement comptés face aux classiques ayant aussi subi de profonds changements.

Hanse et Wagner ont retiré des centaines d’arbres qui jonchaient un parcours étouffant en plus d’élargir les allées. Ils ont refaçonné les fosses de sable et retourbé les contours des verts en retirant l’herbe longue.

L’herbe courte autour des verts expulse les balles imprécises vers des aires de dégagement où les golfeurs doivent jouer avec délicatesse dans une exécution parfaite. Le type de gazon bermuda ne laisse aucune chance. Plus fort, il exige une grande créativité.

Depuis la dernière édition du Championnat de la PGA d’Amérique, le parcours a allongé de 435 verges. La normale 5 du 13e en a d’ailleurs gagné 100 alors qu’elle mesure maintenant 632 verges. Utilisant moins fréquemment le bois de départ autrefois, cette arme de destruction massive est mise à contribution plus souvent cette année selon les observations en ronde d’entraînement.

Les approches : la clé

Le moins que l’on puisse dire, Southern Hills mettra en valeur une panoplie de types de coups et toutes les habiletés des 156 participants. Les stratégies seront importantes, d’autant plus qu’ils pourront affronter quatre types de parcours différents en raison des prévisions météorologiques. Avec les vents, le contrôle des distances sera primordial pour distinguer l’éventuel champion.

« Il a allongé, il a changé et ce sera un excellent test », a résumé Tiger Woods, curieux d’observer jusqu’à quel point le terrain pourrait être ferme.

« Lors du tournoi sénior, j’ai vu beaucoup de balles dégringoler en bordure de vert et une tonne de courtes approches. Mais avec les jeunes qui frappent la balle haut et loin, c’est différent. Les gars ont plus de puissance qu’en 2007. »

« Le jeu a changé et c’est pourquoi Gil (Hanse) a fait un travail fantastique en rénovant ce parcours », a indiqué Woods, lui-même architecte de parcours.

Plus jeune que son bon ami Woods, Justin Thomas a noté que le parcours a gardé une touche « vieille école ».

« J’adore ce design. Dès le premier coup d’œil, je l’ai aimé. On voit la ligne des arbres, les aires de dégagement et les verts. Ce parcours met l’accent sur la variété des meilleurs coups réalisables.

« Je suis très heureux que le championnat soit disputé ici », a-t-il ajouté avec enthousiasme.

Selon lui, la météo pourrait jouer des tours. Si le parcours gagne en fermeté et rapidité, le Championnat de la PGA d’Amérique ressemblera aux conditions du U.S. Open.

« Ce sera difficile et tout un défi. Mais un défi juste », a insisté Thomas.

Dans le paysage plat et sous la chaleur de l’Oklahoma, les conditions atmosphériques peuvent changer rapidement.

Il serait surprenant que le champion améliore le score de -11 de Nick Price établi en 1994. Encore là, on ne sait jamais en 2022.

Club de golf Southern Hills

7556 verges | Normale 70

The credit “GRAPHIC NEWS” mu

Aller | 3818 vgs

Retour | 3738 vgs

Lignes de mire obstruées

La rénovation du parcours laisse toutefois perplexe à certains endroits où des trous s’entrecroisent. Ainsi, en ligne de mire depuis le 7e tertre, les golfeurs auront à survoler une partie du vert du 6e fanion. Même histoire depuis le tertre du 13e alors que le 12e fanion sera dans le chemin. Évidemment, les officiels ne placeront pas les fanions directement dans les lignes. Mais ces endroits, bordés de spectateurs en prime, seront délicats. À d’autres endroits, les trous sont si près que les golfeurs voudront certainement attendre avant de s’exécuter. Tout ça n’aidera certainement pas à accélérer le temps de jeu ! Parmi les bons coups des architectes, l’immense fosse de sable que partagent le 13e et le 16e trou est magnifique.

La beauté au pays

Photo courtoisie, Club de golf Southern Hills

Non, on ne parle pas de Miss America, mais plutôt de la normale 4 du 12e fanion à Southern Hills, longue de 456 verges. Selon Ben Hogan et Arnold Palmer, ce trou coudé vers la gauche est le plus beau par 4 des États-Unis. Le coup de départ s’effectue en direction d’une aire d’atterrissage qu’on ne voit pas des tertres et sur une allée inclinée de droite à gauche. Le vert est protégé par quatre grandes fosses en plus d’un ruisseau à l’avant.

Moins de stratégie

Photo courtoisie, Club de golf Southern Hills

Dans les rénovations de 2018, les architectes Gil Hanse et Jim Wagner ont touché aux ruisseaux qui serpentent le parcours. Ceux-ci sont en jeu sur environ huit trous selon la stratégie retenue. Ils sont toutefois moins menaçants qu’autrefois. De nouveaux affluents traversent les allées des 10e, 17e et 18e trous afin de modifier les options de jeu. Selon les conditions, des gaffes pourraient d’ailleurs mener à des balles à la flotte aux 4e, 7e, 8e et 11e fanions.

Les grands tournois

1958 : Omnium des États-Unis – Champion : Tommy Bolt (+3)

1970 : Championnat de la PGA d’Amérique – Champion : Dave Stockton (-1)

1977 : Omnium des États-Unis – Champion : Hubert Green (-2)

1982 : Championnat de la PGA d’Amérique – Champion : Raymond Floyd (-8)

1994 : Championnat de la PGA d’Amérique – Champion : Nick Price (-11)

2001 : Omnium des États-Unis – Champion : Retief Goosen (-4)

2007 : Championnat de la PGA d’Amérique – Champion : Tiger Woods (-8)