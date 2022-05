Comment aider ma mère à reprendre les rênes de sa vie ?

À force de réduire nos relations pour se protéger pendant la pandémie, certains ont vécu de la détresse psychologique, en particulier les gens âgés qu’on a tellement forcés à s’isoler. Ma mère par exemple. Même si avec mon mari et mes enfants on a tout fait pour garder le contact avec elle par Skype, elle a grandement souffert de solitude.

Avant, ma mère était active dans un organisme de bienfaisance où elle faisait de la cuisine collective pour les démunis. Avec son cercle d’amies, elle allait au spectacle de temps en temps, en plus de faire des sorties au restaurant une fois par mois. Avec une voisine elle se tenait en forme en allant marcher trois fois par semaine.

Depuis que les mesures sanitaires se sont considérablement réduites et que le droit de refaire des activités sociales s’offre à elle, on dirait qu’elle a peur de reprendre ses habitudes d’avant. Elle sort pour faire ses courses et c’est tout. Quand je lui parle de revoir ses amies, toutes les excuses sont bonnes pour me faire savoir que tout le monde craint tellement le retour du virus que personne n’ose s’aventurer à se voir. Avec pour résultat que si je ne vais pas la visiter ou la chercher pour l’emmener chez nous, elle reste seule encabanée chez elle.

Je n’ose pas insister quand elle refuse de m’écouter car elle n’a jamais aimé se faire dicter sa conduite. À part ma plus vieille qui a réussi à la convaincre la semaine dernière d’aller au cinéma avec elle, toutes mes tentatives pour l’inciter à revoir ses amies se sont avérées vaines. Mais j’ai peur que si je ne fais rien pour la provoquer, elle va finir par s’enliser, et ne plus vouloir sortir du tout. Elle a à peine 70 ans et encore de belles années devant elle. Comment la convaincre d’en profiter ?

Anonyme

Il ne faut pas hésiter une seconde à continuer à insister auprès de votre mère pour la forcer à bouger. Selon certains spécialistes qui font de la recherche sur le vieillissement, « Il est important de reconstruire nos vieilles habitudes et de renouer avec notre tissu social d’avant si on veut continuer à bien vieillir. Une participation sociale accrue est associée à une meilleure santé, dont une réduction des incapacités et de la mortalité. » N’hésitez pas à faire intervenir votre fille avec qui elle semble avoir certaines affinités pour partager des activités avec elle.

Il faut déconstruire à ses yeux les barrières sanitaires qu’on l’a forcée à ériger pour se protéger pendant la pandémie. Faites un effort pour répertorier des organismes dans lesquels elle pourrait recommencer graduellement à s’impliquer, en lui faisant valoir les bienfaits personnels qu’elle en retirerait. Quitte même à l’y accompagner durant les premiers temps pour éliminer ses peurs et favoriser sa réadaptation.

Cela sans oublier qu’elle devrait se donner pour mission de profiter du temps doux qui est revenu pour aller marcher dehors au moins une demi-heure par jour. S’il y a une maison des aînés dans son coin, suggérez-lui de s’y inscrire pour se refaire un cercle de connaissances susceptibles de l’inciter à remettre de plus en plus le nez dehors.