TARDIF, Anne-Marie



Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois- Rivières, le 3 mai 2022, est décédée à l'âge de 79 ans, Mme Anne-Marie Tardif, épouse de feu Normand Lebel, fille de feu Antoinette Poirier et de feu Henri-Louis Tardif.L'inhumation suivra au Cimetière Saint-Charles Borromée de Charlesbourg. La famille et les amis se réuniront ensuite à la Salle A G a M, 773 Bd Louis XIV, Charlesbourg. L'a précédé sa fille Sonia Lebel. Elle laisse dans le deuil, sa fille Chantale Lebel, ses petits-enfants: Pier-Luc, Frédéric, Émilie, Mélanie ainsi que leurs enfants. Elle était la sœur de: feu Jean-Louis (Rolande Bilodeau) feu Claude ,feu Louise, feu Réjean (Suzanne Veilleux) feu Lise ,Céline (Herman Beaudoin), Gérald (Carole Pichette), Carolle (Serge Paré), Lucille (Gaston Beaulieu), Gérard (Jocelyne Gourde), Francine (Raymond Roy), Johanne (Claude Larochelle). Les membres de la famille Lebel et la famille Vachon-Therrien; ainsi que ses fidèles amies, plus particulièrement: Noël Brisson, Martin Milot, Johanne Côté. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du CIUSSS MCQ-CHAUR.