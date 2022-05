LEFEBVRE, Guy



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 17 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Guy Lefebvre, époux de dame Rita Germain. Il était le fils de feu dame Albertine Laperrière et de feu monsieur Eugène Lefebvre. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rita; ses enfants: François (Maryse Brunelle) et Hélène (Jean Masson); sa belle-petite-fille Véronique Gilbert; ses beaux-frères et belles-sœurs: Claude Germain, Louisette Gauthier et Lorraine Piché; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre tous ses frères et sœurs qui l'ont précédé. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci spécial à son grand ami Jean-Louis Desjardins pour les services rendus et salutation à son ami Richard Giasson. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.