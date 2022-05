BOUCHER, André



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 avril 2022, à l'âge de 80 ans et 4 mois, est décédé monsieur André Boucher, époux de madame Christiane Boutin, fils de feu madame Adrienne Langlois et de feu monsieur Albert Boucher. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 30.Il laisse dans le deuil son épouse Christiane Boutin; ses enfants: Dominic (Jacinthe Roy), Mylène (Dominic Thomassin); ses petits-enfants: Alexy, Olivia, Romane (leur mère Marie Andrée Laroche), Charles-Olivier et Emile; ses frères et soeurs: Céline (Jean-Louis Thétreault), feu Laurent (Monique Fontaine), feu Gérard (Marie Bisson), Jacqueline; ses beaux-frères et belles-soeurs: Francine (Richard Laporte) (feu Claude Groleau), Laurence (Aimé Marceau), Carmen (Jean-Guy Carrier), Normand (Clémence Godbout), Guy (Lise Prévost), Daniel (Fabienne Lapointe), Réjean; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Haute-Ville et de l'Hôpital de l'Enfant Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec