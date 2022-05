BERGER, Françoise



À l'hôpital St-François d'Assise, le 8 avril 2022, après un long combat contre la maladie, à l'aube de ses 74 ans, est décédée tout en douceur, madame Françoise Berger, fille de feu madame Lucienne Fillion et de feu monsieur Noël Berger. Elle laisse dans le deuil ses sœur: Francine sa jumelle, Diane (Carol St-Pierre), Nicole (Richard Rheault), Lise et feu Johanne (Réjean Cumming); ses neveux: Jonathan et feu David Bélanger; et plusieurs cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 9h à 11hSes cendres seront déposées au cimetière de Rimouski à une date ultérieure. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise et du CLSC de Limoilou pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le Cancer (9 Rue McMahon, Québec, QC G1R 3S3 téléphone: (418) 525-4444)