ROBITAILLE, Fernand



Au CHSLD Saint Brigid's Home, le 19 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Fernand Robitaille, époux de feu dame Cécile Poulin, fils de feu Wilfrid Robitaille et de feu Germaine Robitaille. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil sa fille Nancy (Pierre LaPierre); ses petits-fils: Hans La Pierre (Kate Cheeseman), Ludwig La Pierre (Luz Adriana Benavides); ses arrière-petits-enfants: Loïc et Rémy La Pierre; ses frères et sœurs: feu Laurette (feu Jean-Marie Poisson), feu Gabrielle, feu Jean-Claude (Claudette Boivin), Lucille (feu Maurice Gamache), feu Pierrette, Julia (feu Matt Borwick), Colette (Yves Dumas), Françoise (feu René Dignard), Ginette (André Gervais), Huguette (Jean Sarrazin) et Céline (Normand Dupuis); son beau-frère et sa belle-sœur: feu Laurent Poulin (feu Rose-Aimée Dion) et feu Jeannette Poulin (feu Alphonse Lemay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier spécialement le personnel soignant du CHSLD Saint Brigid's Home pour les bons soins prodigués au fil des années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec: 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation des Amis de Jeffery Hale et Saint Brigid's Home, 2109-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (QC), G1S 2M4, tél.: 418-684-2260.