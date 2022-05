LAUZÉ, Henriette Plante



À son domicile, le 26 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Henriette Plante, épouse de feu monsieur Camilien Lauzé. Elle était la fille de feu Philippe Plante et de feu Marie-Anna Vachon. Elle demeurait à Ste-Croix. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Vittorio Rosati), Francine (René Tremblay), Line (feu Denis Noël), Marcel (Estelle Gagné), Sylvain, Carole (Alain Boudreau), Chantal et Hélène (Bertrand Fréchette); ses petits-enfants: Corrado (Nancy), Ivano, Anna (Peter) et Nadia (Sergio), Simon (Julie), Mathieu (Julie), Claude (Sophie), Sébastien (Vanessa), et Francis, Véronique (Patrick) et Maxime (Kelly), Jenny (Gilles) et Alex (Abigaël), Sophia (Marc) et Tommy ainsi 11 arrière-petits-enfants. Un merci spécial à ses 2 filles Carole et Hélène pour les soins prodigués à domicile pendant les 4 dernières années, avec tout leur amour et leur dévouement jusqu'à son dernier souffle. Sincères remerciements également au personnel du CLSC de Laurier-Station, aux infirmières Nicole Leclerc et Josée Pouliot, aux bénévoles de Présence Lotbinière, à la Coopérative de Solidarité de Service à Domicile de Lotbinière ainsi qu'au Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Présence Lotbinière ou à la Coopérative de Solidarité de Service à Domicile de Lotbinière ou au Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière.